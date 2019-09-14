日前台北市立法委員吳思瑤與林奕華、蘇巧慧及阮昭雄議員召開會議，支持國中小將冷氣列為必要設備，會議結果是台電為各級學校制定優惠用電方案，減省電費支出，減輕學校及家長的負擔；教育部同意將冷氣列為教學基礎設施，協助地方政府逐年補強，全國教育產業總工會（簡稱全教產）批評，政府高層冷氣吹爽爽，國中小學生卻在酷熱教室上課，成為台灣教育次等公民，強力呼籲，教育部及各縣市地方政府，國中小冷氣設備應盡速裝設補強到位

全教產表示，台北市教育局於107年5月行文教育部，率先將冷氣機列為校園「基本設備」，市長柯文哲決定中小學教室將全面裝冷氣，並列入中長期計畫，包含電力設施改善及節能減碳相關計畫。

全教產提到，高雄市長韓國瑜也兌現競選政見，三年雙機（冷氣機、空氣清淨機）的裝設，並於今年六月起逐步裝設高雄市國中小冷氣。台中市政府亦已連續兩年，每年編列五千萬逐步安裝國中小教室冷氣。

全教產提到，教育部於108年7月24日（臺教授國部字第1080056287B號令）修正發布「國民小學及國民中學設施設備基準」並於8月1日修正生效。其中，冷氣設備已經列入國中小基本設備。

全教產表示，在5月到9月，甚至到10月份，30度以上高溫已成常態的氣候下，國中小教室內氣溫已上看35度，導致學生昏昏欲睡，全年的上課時數，有一半在高溫中度過，降低學習效果，所以加裝冷氣已成提高學習力、生產力、競爭力的必要條件。

全教產提到，新加坡前總理李光耀曾說「新加坡成功祕訣就是冷氣機」，長久以來，台灣的高中職、大學、研究所、各公務機關等，都有裝設冷氣，上班上課都在舒適的環境中，而國中小學生卻長期在酷熱似烤箱的教室裡上課，成為台灣教育的次等公民！

全教產表示，教育部應將國中小冷氣列為「應設置」，而非「視需要」設置，並與台電制定全國國中小學電力契約容量制定更優惠的辦法，且既然是列為學校設備，就必須由學校編列預算裝設及修繕，不應轉嫁到家長頭上，增加家長負擔。

全教產表示，每次選舉一到，候選人大開支票，而教育建設從來不是候選人的第一選擇，國中小是基礎教育，最需要投入教育資源，全教產呼籲教育部及各縣市地方政府，應將國中小冷氣設備列入重要施政目標，經費、相關配套盡速落實到位，讓全國各縣市小朋友在溫度過高的教室都有冷氣，以提升整體競爭力。

(旺報 )