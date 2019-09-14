美式賣場好市多有無條件退貨機制，一女網友發文表示，她9月6日因手機莫名當機而到內湖好市多購買了一支iPhone，回程時原來手機竟神奇復原，她沒有開封使用iPhone，並於第6天回內湖好市多退貨，未料服務人員告訴她，該iPhone早於20天過保了，讓她無言。好市多則說，好市多不會賣二手手機。

女網友在《爆料公社》發文說，她9月6日早上手機莫名當機，當天下午就直奔內湖Costco 買了一支iPhone，買完回程的路上神奇的事發生了，原本的手機莫名的復原了。

她說，因接下來幾天上班，她9月12日和先生順路拿到Costco 辦理退貨，並強調，這6天裡他們完全沒動過這支手機，連盒子都沒打開過，櫃檯小姐請主管過來驗機。

她表示，主管看了手機後告訴她「你這支手機已經動過了」，她回說「沒有 我連盒子沒打開過」，該名主管當下回給她一個難以解釋的表情，但在她看來就是不屑，櫃檯小姐趕緊幫忙說：「他（主管）沒有別的意思」，但主管又看了手機後，強調她這支手機明明就在8月24日過保了。

女網友表示，8月24日過保，但她是9月6日購買的，這點主管他們無法解釋。她接著提問「如果今天，我沒有來退貨，我就買了一支別人退貨的手機是嗎？」櫃檯小姐回說：「因為是在內湖店買的，我們也不知道他們店的處理模式」，讓她當下真的是無言以對。

好市多表示，已辦理退貨，將購機款退給該女網友，但強調，好市多不會賣二手手機。

網友說，「我想知道的是，手機真的沒有打開，基本撿查後再帶走嗎?然後主管再打自己的臉過保了，其中一定有問題」、「好市多不是退貨的貨就不能再賣了嗎？」還有網友說，「好市多內湖店拿8/24被退的手機出來賣，po主9/6號買的。這很大的問題欸...要是買的人沒來退貨他都不知道自己買了別人二手退的商品，感覺超不爽的」、「現在才知道美式賣場會賣別人二手機，長知識」。

女網友在臉書社團《爆料公社》發文。（圖/爆料公社）

女網友分享內湖好市多退貨單。（圖/爆料公社）

(中時電子報)