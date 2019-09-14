陳佩琪特地陪同柯文哲到高雄跑行程，順便探親。（袁庭堯攝）

結束三鳳宮參拜行程後，柯文哲直接走到一旁三民市場吃早餐。（袁庭堯攝）

柯文哲強調自己吃早餐也有SOP，講求效率。（袁庭堯攝）

吃完早餐逛市場，不時遇到粉絲要求拍照，柯文哲一律來者不拒。（袁庭堯攝）

柯文哲14日南下高雄跑連假行程，夫人陳佩琪因姊姊住高雄、特地隨行探親。眾人早上先前往三鳳宮參拜，隨後步行至一旁的三民市場享用早餐。對於總統大選藍軍當前情勢，柯文哲搖頭批評，國民黨把一場本來很容易的棋下到亂掉。對於是否要幫郭台銘連署，柯文哲強調會幫忙，但不會下指導棋。

柯文哲今日南下參拜、逛市場吃早餐，適逢中秋連假，人氣不如預期。對於曾經說過「韓國瑜完了」一話，柯文哲原本想要解釋，一度欲言又止表示「不要批評別人」，但他又忍不住解釋「對國民黨來講，一場本來很容易的棋，下到都亂掉了」。柯文哲表示，這就是台灣有趣的地方，充滿驚奇。

被問及到高雄踩點是否有與韓國瑜較勁的意味，柯文哲回答「想太多了」，他說高雄是台灣第二城市，一定會常常來。到各地參拜幾乎都是祈求風調雨順、國泰民安，大家開心就好。

被問及是否掌握到郭台銘參選的進度，柯文哲再次重申「如果你要幫助人家，就讓人家方便就好。」柯文哲強調，何必去問東問西，順其自然、讓他自己決定就好。對於是否協助郭台銘衝連署人數，柯文哲表示「要幫忙我們會幫忙，但是我們不會去下指導棋，這樣不好」。

對於台灣民眾黨要在高雄安排幾席，柯文哲同樣回應「順其自然，慢慢準備」。柯文哲星期五晚間就抵達高雄，拜會一些友人。柯文哲否認這是為民眾黨候選人鋪路，他表示，自己當了四年多市長，比起資歷三、四十年的前輩，自己就像小學生，聽聽別人的意見總是有幫忙的。

柯文哲下午預計將前往岡山進行企業參訪，晚間將到小港區參加柯粉俱樂部南區烤肉聯誼活動。

(中時 )