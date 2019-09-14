PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台大名譽教授賀德芬、台裔美國學者林環牆與媒體人彭文正等人，對總統蔡英文倫敦政治經濟學院的博士學歷屢表質疑。縱然「前室友」陸委會前主委賴幸媛出面背書，事件仍爭論不休，網友也不禁質疑：「為什麼沒有重量級學者出來幫小蔡學位背書？」

網友在PTT論壇發文《為什麼沒有重量級學者出來幫小蔡學位背書》，表示：「看了網路這麼多討論，原本以為蔡同學學位沒問題的我，都不禁搖頭……蔡同學至今讓人所知道指導教授，居然只是『那時』隨便找來的兩位阿薩布魯的學士，這真的讓人匪夷所思！台灣拿洋博士的人才絕對不少，但為什麼至今卻沒有一位有地位、重量級的學者，出來幫蔡同學背書呢？以蔡同學今日的權勢，這種狀況實在匪夷所思！」

該網友更質疑：「尤其蔡同學的『朋友』這麼多，韓導一有事，馬上就有一堆『學者』出來黑韓，但是至今，卻沒有一位有點分量的人出來打臉彭P那一幫人！真的很奇怪！說到那個室友賴X媛，就讓我好笑，你跟蔡同學這麼好，連高昂的自動打字機都送給你，難道他沒教你這個撇步，『只要隨便找個學士掛名』照樣也可以拿學位、過論文？」

其他網友則紛紛留言：「當年教授升等的證書字號拉出來看不就得了？最簡單能證明學位的都拿不出來，難怪備受質疑」、「拿不出來還硬拗，肯定有鬼」、「有Dr. Not Available幫小英背書」、「太智障了，還不快去政大調蔡的畢業證書影本」。

(中時電子報)