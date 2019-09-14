國民黨立委林德福今（14日）表示，總統、立委選舉關係國家未來，朱立倫不妨考慮一下。（葉書宏攝）

《中國時報》報導，國民黨提名總統參選人韓國瑜有意找前新北市長朱立倫搭配，但進度停滯不前，連居中協調的高雄市副市長李四川都深感無力已暫停聯繫。對此，國民黨立委林德福今（14日）表示，總統、立委選舉關係國家未來，朱立倫不妨考慮一下。

林德福表示，韓國瑜要找副手搭配，一定要選最強的、對他有加分的，目前有很多委員都很期待「韓朱配」，大部分藍軍支持者也都非常期盼。

林德福說，最後還是要看朱立倫如何評估，但是，朱也曾說過只要幫上忙，不管任何位置，若真的愛國民黨、身為黨的一分子，黨在最需要的時候，大家又都認為朱最適當，朱不妨應該要考慮一下。

林德福表示，大家的目標一致，就是民進黨下架、中華民國屹立不搖，只要在這大框架下，應該愛中華民國、愛國民黨，就應該義不容辭、配合支持，讓黨最強的候選人搭檔出現。

林德福也批評，民進黨執政3年多，許多政策倒行逆施，國營事業的高官幾乎都是酬庸、領高薪，並沒有用人唯才，如果讓民進黨繼續執政，對國家未來相當憂心，打贏明年選舉非常重要，因為總統、立委選舉關係到整個國家的未來。

(中時 )