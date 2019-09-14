網路上有許多關於戰鬥民族俄羅斯人非常狂的消息，包括飼養獅子、熊等猛獸當寵物，在野外遇到野熊攻擊，也能將熊的舌頭咬斷逃生等非常勇猛的新聞。俄羅斯人似乎不只在尋常生活中展露霸氣，連本該浪漫的求婚也相當狂野，現在當地相當流行找特種部隊或警察上演逮捕行動求婚。

俄羅斯最近流行特種部隊上演逮捕行動的求婚戲碼。畫面為網友上傳的其中一場求婚計畫，非本文中提及的求婚活動。

英國廣播公司（BBC）報導，美麗的安娜塔西亞（Anastasia）原本期待男友瑟基（Sergei）到聖彼得堡機場接她返家，結果男友工作臨時走不開，請了另一名朋友幫忙接機，安娜塔西亞毫無懷疑地坐上了車，同時也踏上了瑟基設下的求婚圈套。

車子開到一半，一輛黑色廂型車突然從中攔截，幾名全身黑衣的蒙面特種部隊軍人下車，他們稱安娜塔西亞持有不法物品，要求她打開後車廂行李接受檢查，接著他們在行李中搜出一包用透明塑膠袋包裝的白色粉末，在特種部隊持續壓迫、逼問粉末是什麼的時候，安娜塔西亞此時已嚇到臉上完全沒有血色，她緊張回應不知道是什麼，辯解粉末不是自己的，下一秒劇情急遽反轉，手拿粉末的特種部隊人員突然單膝下跪、摘掉黑色面罩，他拿刀切開粉末塑膠袋，露出裡面預藏好的戒指，對著大喊安娜塔西亞嫁給我，原來這名軍人是瑟基，安娜塔西亞見是男友才恍然大悟自己正在被求婚，瞬間鬆了一口氣。

幾名特種部隊人員中只有瑟基本人是真正在俄國執法單位工作，其他人都是請求婚公司幫忙找的，他本來計畫商請部門同事或是俄羅斯聯邦安全局（Russian Federal Security Service）的同事友情相助，但又怕他們演得太逼真、嚇到女友，因此作罷。

事實上，俄羅斯現在相當流行這樣的「極限求婚」活動，價碼從和特種部隊拍照的10.5美元（約新台幣324元）到完整上演一場行動秀的900美元（約新台幣27,837元）都有，瑟基此次大約花費新台幣1.4萬元。

專門企畫這類求婚活動的公司Spetsnaz Show創辦人羅金（Sergei Rodkin）指出，實際上價碼無上限，他說原本只是為朋友籌備活動，最後才以此開展生意，2014年第一次幫忙籌劃極限求婚活動，至今該公司在全俄羅斯已有14家分公司。羅金說，他的公司會找真正的警察或退伍軍人來打工。

心理學家索達托娃（Polina Soldatova）說，俄羅斯現在流行特種軍人幫忙求婚，反映的是俄羅斯人已逐漸接受安全人員愈來愈常出現在生活中的現實情形。

(中時電子報)