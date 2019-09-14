鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨後，卻傳出前總統馬英九8日在韓國瑜三重造勢場合被噓下台，傳郭台銘一聽到這件事，忍不住向幕僚脫口說了一句，「既然如此，就由我來教訓韓國瑜」。不過郭台銘辦公室今天發表聲明，表示是媒體加油添醋，並要求立即更正！
對於馬遭噓下台，郭替馬感到不值，忍不住向幕僚說，就由他來教訓韓國瑜一事。郭辦今發新聞稿澄清，以下是聲明全文：
郭台銘非常心痛、惋惜馬英九被韓粉霸凌的遭遇，但絕沒有說「教訓韓國瑜」這種字眼、情緒！
對於媒體加油添醋，為了增加戲劇張力卻無中生有的形容，我們相當遺憾，並要求立即更正!!
如果郭台銘參選，最主要原因就是為中華民國好、為2300萬人好！
今天藍綠對立的僵局，人民只能選討厭的對立面，這不健康！
人民一定需要一個打破藍綠對立的、給人民有光明將來、有希望的選項！
世界是美麗的、色彩繽紛的，調色盤𥚃各種美麗的色彩都有，不是只有藍色、綠色！
至於消息來源，應該去問最早報導的媒體！
(中時電子報)
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