許志豪代班主持中視《我愛冰冰Show》壓力爆表，站在綜藝大姊白冰冰身邊，他深怕自己表現不如預期，「壓力大到每次收工，即使不餓，都自己嗑掉一鍋麻辣鍋。」出道已經12年，也主持其他節目，許志豪透露，「我對自己其實還是會沒自信。」就怕沒弄好成為別人的負擔。但有經驗的白冰冰則成為他的定心丸，「我覺得幸運的是，在冰姊旁邊，緊張頓時變成安全感，錄影空檔時，她會給我建議，也討論怎麼搭配，一起激盪出更好的節目效果。」這般指點，讓原本抓不到節奏的許志豪，克服擔憂，有效率的做好主持任務，而這也是他這段時間代班最大的收穫。

許志豪和白冰冰頗有緣份，他在6歲時，就視她為偶像，「我們都是基隆同鄉，家裡是開唱片行，當時冰姊從日本回台宣傳唱片，就是到我家唱片行，我當時腦中就曾閃過一個念頭，有沒有可能哪一天，愛唱歌的我，能站在冰姊旁邊。」因製作單位邀約，讓他真的圓了這個兒時夢。他還說，「我從小就愛看冰姊的錄影帶，心想有朝一日能有冰姊十分之一的成就，就心滿意足。」如今許志豪發過7張唱片，也主持節目，在演藝圈闖出自己的一片天。

許志豪與偶像白冰冰同台，一圓兒時夢。（中視提供）

代班主持《我愛冰冰Show》，許志豪印象很深的是代班第一場，來賓都是大哥級人物，有徐乃麟、孫情、鄭進一等，他形容這如果是在當兵，自己就是「菜逼巴（台語）」，因此他越是不敢講話，白冰冰發現他的狀況出言鼓勵，「逮到機會就講，有我在，別怕。」當下穩定了他的心緒，但錄完因講不到幾句話仍感到挫敗，甚至萌生退意，一起主持的台一線東諺和阿文知道，連忙開玩笑激勵他，「你1集講的話已經是我們10集講的量。」在主持搭檔和製作人的心理建設下，許志豪又有繼續堅持的動力。

「我的壓力是自己給的，很怕大家失望、很怕沒畫面、很怕沒接到話。」許志豪對自己要求甚高，這次能代班，除了壓力大也覺幸運，「跟我同期出道的藝人，都說羨慕我。」每次錄影都會遇到很多藝人，不乏身經百戰的演藝圈老將，他則視為震撼教育，也相信會越挫越勇。中視《我愛冰冰Show》每周六晚間8點播出，中天娛樂台則於每周日晚間8點重播。

(中時 )