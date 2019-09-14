天使隊日籍球星大谷翔平，為了日後往「二刀流」繼續發展，決定在昨日進行「先天性髕骨分裂」手術，賽季提早報銷。而今日天使總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)也宣布好消息，大谷手術非常成功，預計8到12周的時間康復。

大谷翔平天生膝蓋骨就有兩塊，雖然髕骨分裂並沒有影響他的打擊數據及跑壘速度，不過影響到他投球的復健進度，因此決定開刀徹底解決問題。根據天使記者柏林傑(Rhett Bollinger)的說法，大谷預計在10周後恢復投手丘訓練，並期待2020春訓時重回二刀流身分。

儘管大部分人都因這個突然的決定感到吃驚，不過其實球團在2月份時就知道大谷的問題，大谷選擇現在接受手術，而不是等休賽期，也是因為天使已經確定無緣季後賽，為了配合他的投球復健進度，提早開刀好做準備。

大谷翔平去年以「二刀流」身分大放異彩，不過去年10月進行Tommy John(手肘韌帶置換)手術，「投手大谷」也必須停機，即使僅剩打者身分，今年大谷仍繳出不錯成績單，106場出賽中，384打數有110支安打，包含18發全壘打，打擊率2成86。

阿斯瑪斯用雲霄飛車來形容大谷翔平，「他今年就像雲霄飛車，剛開始起步緩慢，開始上升加熱後，一度又降落冷卻，接著又加溫，但這就是棒球。」

(中時電子報)