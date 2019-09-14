報完名的民眾在登記表上面找尋自己的領取順序，深怕遺漏掉自己。(中時資料照 吳建輝攝)

廟方人員忙得不可開交，許多民眾想要登記領取「冠軍帽」，希望給自己添好運。(中時資料照 吳建輝攝)

近日引領全台運動流行風潮的的彰化埔鹽鄉順澤宮宮帽，至今熱潮不斷，各地全台民眾紛紛想方設法搶領，廟前每天都有人大排長龍，原本廟方為體諒民眾，限定每人可領取10頂，但每天領取人潮愈來愈多，廟前每天出現數百公尺人龍，即使凌晨也還有人提早搶位排對，甚至連電話都被打爆而增加三支專線，廟方昨晚急宣布，今天起每人限領1頂，未來將依宮帽製作發放，這場搶領宮帽排隊奇景，短時間內恐將持續。

據了解，日前趕製出來的1500頂宮帽，已經在13日就被領取一空。但還是有大批各地而來的民眾，在宮廟前排隊，等待登記領取，造成現場大排長龍的奇景。

根據廟方表示，由於民眾太踴躍，詢問電話不斷，日前廟方的專線還被打爆，於是緊急再申請三支專線應急。

埔鹽順澤宮對於民眾的熱情也意氣相挺，因此對昨晚對還在廟前徹夜排隊，想要前往索取宮帽的信眾發出緊急通知表示，先前9月9、10.日已經登記領取宮帽，但是仍沒領到的信眾，將在今天上午8點繼續發放1000頂，發完為止。

廟方也提醒，因廠商趕製不及，請已登記的民眾，儘量延後幾天再來，來時請電話詢問後再來領取，避免撲空。但是因登記數量超出預期，廠商生產不及，因此在今天起，將採現場排隊，以及本人預訂，一人一頂的方式，登記至明天(15日)下午5點截止。順澤宮強調，未來將等待消化目前已登記宮帽數量後，再行擬定新的宮帽索取方式，歡迎大家前來。

(中時電子報)