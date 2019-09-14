因為比賽時間延後，提早到的小學生選手，只能坐在體育館外的階梯等候。（讀者提供／胡健森宜蘭傳真）

108年宜蘭縣縣長盃桌球錦標賽14日展開第一天賽程，卻發生大會未事先通知更改比賽時間，導致早到的國小選手及家長只能空等，也對此表達強烈不滿；主辦單位宜蘭縣體育會桌球委員會主任委員陳煥章表示，在三個星期前體育會官網就已經公布更改時間後的賽程表，對於沒有主動通知各校他感到抱歉，以後將會改進。

由宜蘭縣體育會主辦、宜蘭體育會桌球委員會承辦的108年宜蘭縣第一屆縣長盃桌球錦標賽14、15兩天在宜蘭運動公園體育館舉行，共有800多名各年齡層的選手參賽，在國小、國中、高中、社會等不同組別比賽。

原先大會排定國小組的選手在14日上午8點開始比賽，家長及小選手們便早早抵達體育館把握時間熱身，不料卻發現比賽場地竟然還沒佈置好，詢問工作人員才知道比賽時間延後至10點才開始。

有家長不禁抱怨說，主辦單位逕自更改比賽時間卻未主動通知，導致他們到場後才發現比賽時間延後，小選手只能在場外等候，空耗時間及體力，這麼大規模的比賽，工作人員的態度卻是如此不嚴謹，實在讓人無法恭維。

桌球委員會主委陳煥章則解釋說，因為前一天是中秋節放假日，導致場地無法提前佈置妥當，至於比賽時間更改，則是在3個星期前完成賽程抽籤後就就一併公告在體育會的官網上，但確實沒有另外通知各校，導致部分選手及家長不知道比賽時間調整，他對此表示歉意，以後將會改進。

(中時 )