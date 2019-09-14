把種族歧視趕出足球場的行動失敗了，依據英媒BBC的「面對真相」專題報導，近7年的種族歧視案件不斷攀高，本季更比上季增長了43%之多，總案件與成長幅度都遠超恐同的案件。這類案件在英國的盛行被認為可能受脫歐氛圍影響，英超的曼聯更是在相關案件數雄距第一。

曼聯球迷自2014-15球季至今起碼因種族歧視被警方逮捕27人，遠超過其餘球隊。不過球團發言人指出這是外界汙名化，畢竟27人實在很少，「相當於曼聯球迷的0.0004%而已」。不過種族歧視愈來愈嚴重是不爭的事實，即使明星球員史特林(Raheem Sterling)、盧卡庫(Romelu Lukaku)、普巴(Paul Pogba)等人亦不能倖免。

根據非營利組織Kick It Out統計，大約53%的足球場歧視有關於種族，以黑人和U-18球員為主要受害者，特別是歐洲球隊的非裔選手會受到「滾回非洲」和種族辱罵字眼對待，還有更多的觀眾是乾脆學猴子叫以羞辱他們。這可能也與歐洲內部日漸增多的非洲、中東移民數量有關。

憤怒的球星們曾經以「受夠了」(#Enough)標籤來抵制社交平台，對象包括推特、臉書、IG，球星批評這些平台沒有盡到把關的責任。但是不用這些東西終究很不方便，抵制只有象徵性的24小時，未能引起足夠重視。

在恐同案件增長趨緩，性別歧視、信仰歧視案件明顯減少的情況下，種族歧視成為英格蘭職業足協最頭痛的問題。他們認為必須加快人才培養，期望在管理層與教練團安插更多的少數民族，目前這些職位上仍以西歐白人居多。

(中時電子報)