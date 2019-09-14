根據大陸記者王健在微博爆料，儘管日本在今年世界盃無緣16強，馬場雄大面對美國摘下18分的精采演出，仍獲NBA球隊青睞，目前獨行俠有意招攬這名24歲年輕日本前鋒，假如成真的話，他將成為NBA新球季第3位日本球員。

「馬場雄大目前正在跟獨行俠商討加盟事宜，個人猜測會是跟丁彥雨航一樣的Exhibit 10訓練營合約，另外也有幾支發展聯盟對他有興趣，」王健表示，「他雖在新球季已跟東京電擊續約，但目前極有可能離開日本去嘗試挑戰NBA。」

馬場雄大在今年世界盃場均9.2分、2.6籃板與3助攻，其中出戰美國隊表現最為優異，全場投15中8，含三分球投4中2，貢獻18分、1助攻與3抄截，充分展現面對NBA球員的對抗能力，他也曾代表獨行俠打過今年夏季聯賽。

假如馬場雄大真的能跟獨行俠完成簽約加盟動作，他將成為第3位新球季效力NBA球隊的日本球員，其他兩名日籍球員分別是今年選秀會第9順位被巫師選上的八村壘，以及上季就在灰熊打球的渡邊雄太。

(中時電子報)