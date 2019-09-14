傳郭嗆：替馬教訓 韓國瑜：郭董事長有誤會

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨後，卻傳出前總統馬英九8日在韓國瑜三重造勢場合被噓下台，傳郭台銘一聽到這件事，忍不住向幕僚脫口說了一句，「既然如此，就由我來教訓韓國瑜」。不過郭台銘辦公室今天發表聲明，表示是媒體加油添醋，並要求立即更正！而對於這個議題，韓國瑜今接受訪問也表示，郭台銘對那天真的有誤解，那天真的是情況太過踴躍，沒有持到問題，韓也再度向馬英九道歉。

韓國瑜今走訪台中21座宮廟，不過，外界最關注是郭說要替馬韓國瑜一事。對此，韓國瑜接受訪問表示，郭董事長真的對那天三重大造勢有一點點誤會，馬在台上是等了一個小時，而他是在場外等了快將近兩個小時，因為他要等場內人通知他，他才能進場，所以時間上沒有遲到的問題，只是人潮太過踴躍，所以才有所耽擱，他也為了這一點，特地跟馬英九道歉，下次辦造勢大會，團隊在時間掌握會更細膩和準確，希望郭可以了解這一點，千萬不要誤會。

(中時電子報)