工務段的文具廢棄物被亂傾倒。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

鹽寮海邊遭人傾倒廢棄物，卻發現多是機關工務段廢棄公文紙本等物。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

工務段說明，已經漏夜將廢棄物清除，將會督促包商責任。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

中秋假期，鹽寮海邊竟驚見一堆廢棄物，廢棄物中有不少是公路總局太魯閣工務段辦公室紙張雜物，網友將此畫面PO上網，不滿「外包商將工程廢棄物從太魯閣富世村載來鹽寮海邊丟棄」，畫面曝光，太魯閣工務段段長陳麗華坦承，確實是辦公廳舍所有廢棄物品，並非網友所稱「工程廢棄物」，將會督促廠商清理，對於造成社會觀感不佳抱歉！

陳麗華受訪表示，本次事件肇因於工務段清理舊辦公室，因配合地方接續利用舊辦公室的需求，清理出的物品主要為不堪使用且不具變賣價值的辦公室雜物，以及少量廢棄紙製品或紙張，當時恰值工務段外包廠商於附近施工，廠商負責人主動表示，願義務協助回收處理。

昨（13）日午後工務段接獲訊息，網路臉書社團PO出「外包商將工程廢棄物從太魯閣富世村載來鹽寮海邊丟棄」（地點約在台11 14k），網友還揶揄從花蓮北區太魯閣「千里迢迢」把廢棄物載來海線鹽寮山區傾倒，真的很可惡！

工務段向廠商查詢表示，網路所載地點是向私人租用土地，暫置物品，原打算運用中秋節3天連假無工作時處理，未料被人發現上傳上網路。太魯閣工務段確認狀況後，會同廠商清理於當晚清理完成。這次事件造成社會觀感不佳，未來將特別強化所屬員工及承攬廠商對於環保觀念的教育訓練。

不過，鹽寮村長簡福其表示，鹽寮公路一邊靠山一面臨海，經常有工程包商摸黑傾倒廢棄物，「非常不好」，鹽寮海資源非常豐富，此舉將衝擊海域生態，雖然經常通報，但「總是抓不到」而顯無奈。

(中時 )