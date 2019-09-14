中和飛車追逐

兩派人馬疑因感情糾紛今（14日）清晨4時許相約談判，卻演變成雙方在新北市中和區中正路飛車追逐，不慎波及另一輛汽車，導致車上2人輕傷送醫，中和警分局獲報趕至發現車體疑似遭到開槍，從彈孔研判鎮暴槍射擊導致，正進一步擴大偵辦中。

據悉，一派為竹聯幫、另一派為統促黨成員，40歲孫姓男子因兒子與前女友有感情糾紛，前女友則找來乾哥助陣，雙方相約於中和區和城橋旁談判。

孫男駕駛廂型車搭載另外7人，兒子前女友的乾哥則找來3人駕駛奧迪汽車前往談判現場，雙方一言不合，兒子前女友的乾哥先對孫男等人丟擲汽油彈，並朝車體連開2槍後逃逸，孫男氣不過駕駛廂型車追逐。

豈料，廂型車追逐至新北市中和區中正路29號附近時，疑因失控廂型車自撞安全島，波及另一輛白色汽車，導致車上2人輕傷送醫，兒子前女友的乾哥一行人則趁亂逃逸。

警方獲報到場，本以為是單純車禍事故，卻發現車體上的彈孔，但子彈沒有穿過板金且彈孔直徑較大，懷疑對方使用鎮暴槍射擊導致，警方將孫男等8人帶回偵訊，正進一步擴大偵辦中。

(中時 )