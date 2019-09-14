陳學聖記者會 控瑞奇科技詐騙中小企業 12:592019/09/14 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 自救會成員舉行記者會控訴遭受詐騙。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委陳學聖14日和多名陳情民眾在立法院舉行「行政、司法淪為詐欺共犯－詐騙無數中小企業達17年」記者會，出面指控瑞奇科技數位公司，詐騙無數中小企業達17年，要求相關單位介入調查，並提醒大家切勿再受騙上當。 (中時 ) #詐騙 #中小企業 #中小 #企業 #行政 也許您會感興趣 推薦閱讀 男接詐騙電話心慌慌 警一招破解 14:062019/09/10 社會 合庫公股銀行力挺中小企講座 9/11登場 20:132019/09/10 財經 5家中小企業加速投資 投入44億元建廠 15:482019/09/11 財經 中小企業面對世代轉型 財長指示公股銀行這樣做 00:012019/09/12 財經 區塊鏈技術創新商業模式 金融新創 鎖定中小企金業務 04:102019/09/12 金融．稅務 合作金庫銀行攜手共創中小企業新契機 12:122019/09/12 財經 合庫銀攜手中小企業 創新契機 04:102019/09/13 財經焦點 國銀挺中小企業 放款目標達成率衝六成！ 11:512019/09/13 財經 新增中小企業放款 國銀前七月達成率 衝58％ 04:092019/09/14 金融．稅務 強化第一線接觸及智能行銷 行庫攻企業戶 大數據成利器 04:092019/09/14 金融．稅務 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 桃園市婦人死於鐵捲門下 警釐清死因 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 太神啦！ 用紙箱竟烤出超完美烤雞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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