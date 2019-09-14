國民黨立委陳學聖14日和多名陳情民眾在立法院舉行「行政、司法淪為詐欺共犯－詐騙無數中小企業達17年」記者會，出面指控瑞奇科技數位公司，詐騙無數中小企業達17年，要求相關單位介入調查，並提醒大家切勿再受騙上當。

(中時 )