國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，14日到台中走訪21個宮廟，上午到達北屯紫微宮時，被熱情韓粉包圍，韓國瑜透過人牆，伸手與一韓粉握手致意。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市紫微宮參拜時表示，今天來台中為台中市長盧秀燕感到不捨感到委屈，前兩天《天下雜誌》公布一份民調，韓國瑜倒數最後一名，盧秀燕倒數第二名，用的資料是2018年資料，盧秀燕才剛當上市長七天，還有高雄市的民進黨立法委員、市議員到高雄市政府抗議他。

「他們真的頭殼歹去！」韓國瑜說，他們應該到總統府向前一任市長陳菊去抗議，歡迎台中市的民進黨議員代表去交通部向跟前前台中市長林佳龍抗議，盧秀燕做到快流鼻血了，她真的辛苦了，每個人看現在藍天，盧秀燕表示「空品真的改善了！」號召全場給盧秀燕掌聲。

韓國瑜表示，現在抹黑我們，已經盡了一切的手段，不可思議的手段，感覺這種黑已經提升到二點零，做的真的是無眠無日，拚得死去活來，某幾個阿拉伯數字，打到十八層地獄，那有世界上這種事情，用的資料還是2018年占80％，台中的鄉親相信你們自己選擇一個好市長，認真努力，而且真正的是決定的、有絕對的貫徹力和執行力的盧秀燕。

他強調，做人要有良心，盧秀燕和他擔任市長怎麼能夠不認真，台中市民和高雄市民把選票投給韓國瑜，就是期待能夠改變，我們一定會認真打拚，因為我們做的很認真、很辛苦，希望台中市、高雄市過更好的更快樂的日子，所以他一定要提出來澄清。

「歡迎民進黨立委和議員，能勇敢大聲的跑到總統府跟交通部去抗議」，韓說，這個是有道德良知的正確的做法，不應該向當時只當七天的市長來抗議，我們的成績到年底到明年初才會呈現出來。

韓表示，大家看到這個現況，大家看到所有來支持，看到這個人潮，都是希望台灣的未來會愈來愈來愈好，再美麗的小鳥，沒有兩隻翅膀是沒辦法飛的，再雄壯的老鷹沒有兩隻翅膀也是沒有辦法飛。

韓國瑜呼籲，2020年如果廣大的台灣人民對現況三年半很滿意，一切都非常有好，你就勇敢投蔡英文，如果你覺三年半已經受不了，台灣前途愈來愈黯淡，年輕人越來越找不到信心和希望，我們要改變，請你勇敢投給韓國瑜。

(中時 )