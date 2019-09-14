天注定？同一天、同一間車行、同一支起子，兩名車主還都上PTT發文。（照片來源：PTT）

這機率真的太低！一名車行輪胎師傅，同一天修理2台車的輪胎，分別從2台車輪胎拔出一根鐵條，神奇的是，這2跟鐵條竟能完美「合體」成一根又粗又長的一字起！更神奇的是，2名車主先後在PTT發文、在網路上「相認」，讓網友也忍不住大喊：在一起！

11日PTT出現一篇文章《合體的機率真的高嗎？》，網友ZFon525表示，10日晚間自己的車在新北路上破胎，隔天才到車行隨意找了個師傅補胎。誰知師傅不但挖出很大的一字起的頭，更告訴這名網友，早上他外出去救援另一台車，輪胎被刺中的鐵條更長，然後拿給這名網友看。

結果越看越覺得蹊蹺，兩根鐵條擺在一起，竟完美「合體」成一個一字起！這讓ZFon525忍不住上PTT貼文問「這樣合體的機率是多少！？」。

神奇的是，另名網友qwert032竟上來回文，表示「原PO 我可能是你失散的另一半XDDD」，原來他就是輪胎被另外一半鐵條插破的苦主！

兩人輪胎被同一跟起子插破，又找上同一位師傅補胎，最後還在PTT上相認，讓網友們也忍不住紛紛表示「在一起 在一起」、「合體合體合體」、「太扯，這是天意，不能違背」、「不在一起可以當跑友啊」、「覺得你們根本來放閃的」。

不過也有網友提出陰謀論「然後更扯的是師傅從抽屜拿出握柄」、「師傅為了生意撒的吧」、「這是中招了吧 羅賴把根本就老闆的」。

(中時電子報)