環保署監資處表示，今（14）日台灣附近環境風場為偏北風，清晨新竹、苗栗以北受到微量境外汙染物移入的影響，空氣品質以普通等級（黃色）為主，中部、雲林、嘉義、台南風速偏弱，局部地區會有汙染累積，中午為止空品指標大都維持黃色，但嘉義市測站已轉為橘色提醒等級。

監資處提醒，今日各地多雲時晴、天氣悶熱，且吹偏北風，竹苗以南位於下風區域；午後受到本地光化作用，加上微量境外臭氧移入的影響，使臭氧濃度偏高，雲嘉南地區則須留意河川地與空地的揚塵現象。

預估下午花東空品區為良好等級，北部、宜蘭空品區、馬祖、金門及澎湖為普通等級。但竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區則為「橘色提醒」等級，空品明顯轉差，民眾利用連續假日出門旅遊踏青，要留意防範。

監資處說，明日起南方低壓帶逐漸北抬，環境風場由東北風逐漸轉為偏北風。雲嘉南以南位於下風處，擴散條件較差，但水氣增加，降雨可能性提高，如果雨量多就有助於空品改善。

(中時 )