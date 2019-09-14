郭台銘撰寫退黨聲明。（圖／郭辦提供）

鴻海集團創辦人郭台銘12日發聲明痛批中常委迂腐，即刻退出國民黨後，預料將獨立參選，與蔡英文、韓國瑜、柯文哲較量，問鼎總統寶座，但《KEYPO大數據關鍵引擎》從社群經營狀況、網路聲量數據分析，發現郭台銘社群操作疲弱，找不到同溫層導致影響力有限，還沒準備好面對下一波挑戰。

網路溫度計根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計，從8月1日到9月11日，郭台銘的網路聲量有69萬1886筆，不及韓國瑜的321萬7254筆、蔡英文的149萬2215筆，及柯文哲的124萬6080筆，但靠著幕僚發言，每星期都還是維持政治人物聲量排行榜的第四名。

在關鍵領袖分析方面，郭台銘議題相關的關鍵領袖，除自己的臉書帳號，幾乎都是各家新聞網站，及不少政論節目的YouTube頻道；韓國瑜和蔡英文的關鍵領袖則有不同差異，除了新聞和自己臉書的帳號，還有不少深藍、深綠的粉專和側翼。

除了聲量結構上的不同，蔡英文、韓國瑜的回文按讚數，也跟郭台銘有很大差別。蔡英文光是自己的臉書的按讚數就超過375萬，韓國瑜也有220萬，郭台銘則只有45萬。這也代表著，郭台銘先前態度曖昧不明、追求中間路線的結果，就是連自己的同溫層也找不到。

網路溫度計表示，郭台銘的社群操作疲弱，找不到同溫層導致影響力有限。郭台銘雖然已確定脫黨，但從社群經營狀況、網路聲量的數據可發現，郭台銘還沒準備好面對下一波挑戰。

(中時電子報)