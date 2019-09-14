It’s Ichiro Weekend.



So naturally, Ichiro is doing Ichiro things. pic.twitter.com/fy6N0JSCpx — Seattle Mariners (@Mariners) September 14, 2019

日籍傳奇球星鈴木一朗在今年引退後，留在水手球團擔任球隊指導兼特助，而水手為了感謝這名偉大球員，在主場舉行「一朗週」的特別活動，鈴木一朗今日賽前還大秀「背向接殺」的神技，讓大聯盟官網記者直呼，「他是宇宙中最強大的巫師！」

今年45歲的鈴木一朗於3月在日本的海外開幕戰時正式退役，今日重回水手主場，鈴木一朗手癢小秀接殺美技，不過卻讓周圍的人目瞪口呆。只見一朗完全背對內野，小跑幾步後順利接殺飛球，這和所有正常接球方式完全不同，水手官方推特寫下，「這是一朗週，一朗自然地做一朗才能做到的事。」

大聯盟官網「CUT4」記者加羅(Adrian Garro)更撰文推崇一朗，「這接球角度、方式都是錯的，他一切的動作都完全不正確！不過對一朗來說，這就是對的。」加羅說他曾親眼看過一朗在無數的比賽中做出這樣的神技，行雲流水的守備彷彿就是他的日常一樣普通，「這真的很奇怪，其他人一定會失敗，甚至可能被球砸到臉，但是一朗就像本能地知道球會掉進手套。」

加羅最後還說，「一朗不是普通人，他是巫師！也許還是宇宙中最強大的巫師，甚至在退休後還能控制一切。」明日鈴木一朗將會穿著51號球衣亮相，在這為他舉辦的活動中獲頒水手隊史成就獎。

(中時電子報)