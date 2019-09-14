鴻海創辦人郭臺銘選在中秋節前一天退黨，引爆藍軍紛至沓來的罵名噓聲，中常委姚江臨透露，郭點燃藍軍支持者情緒性反應，促使一股反作用力興起，目前有黨代表發起「一人退黨、千人入黨」行動，積極透過個別系統串聯，送暖給國民黨總統參選人韓國瑜與國民黨。

郭臺銘12日宣布退黨，把黨員身分的燙手山芋丟給黨中央處理，藍軍內部紛紛跳出來反擊，國民黨粉專直接不客氣開槓，嗆郭當初「支持初選勝出者」的承諾「只是誓言太美」，國民黨組發會主委李哲華日前砲轟「國民黨不是菜市場，讓你想來就來，說走就走」。

黨中央先前定調，只要郭臺銘宣布獨立參選，立刻開鍘，對於郭臺銘提前向國民黨開戰，始料未及宣布退黨的舉動，國民黨中常委姚江臨說，郭臺銘退黨前，發表嚴重辱罵國民黨的聲明，即可啟動黨紀處分，「完全不能忍受把國民黨罵的跟狗一樣」。

國民黨中常委李德維指出，若郭臺銘登記成為總統參選人，此時就出現黨紀問題，一切按照規矩走，但假使郭退黨沒有進一步參選，就不需要開除他的黨籍。

國民黨中常委曾文培建議，如今郭臺銘自行退黨，這不單純牽涉黨紀問題，更深層的意涵是，處理此案對選舉有無幫助，否則乾脆不要理他，當作沒發生事情，淡化郭臺銘的影響，對國民黨反而比較有利。

曾文培提醒，開除郭臺銘，等同給郭「國民黨對不起我」、「初選不公」、「國民黨沒有核心價值」等議題操作空間，「要退就讓他退」，既然他選擇自己道路就祝福他，自己繼續堅定支持國民黨提名的候選人。

李德維認為，國民黨前主席連戰等31名大老連署籲團結聲明，已降低敵人見縫插針的機會，而且前臺中市長胡志強、前新北市長朱立倫都簽名連署，「盧秀燕、侯友宜怎麼可能跑得掉」，再討論誰不支持韓國瑜，就是笑話。

曾文培批評，當初郭臺銘積極加入國民黨，就只是想選總統，如今國民黨對他而言，好比衛生紙用完就丟，看起來郭臺銘也不會想再重回國民黨，他回復黨籍的可能性趨近於零。

根據國民黨規定，黨員公開聲明退黨有損黨譽、加入其他政黨者，或者違反黨紀自行登記競選者，一律開除黨籍或撤銷黨籍，前者經6年以上、後者經3年以上，對黨仍有顯著貢獻者，得陳述具體事實，連同證明文件，向所在地黨部請求恢復黨籍。

(中時 )