◎野柳賞山海 活蟹市集開賣啦

每年9月至12月為萬里蟹盛產季，新北市漁業處特別在野柳漁港推出「野柳假日活蟹市集」，一籠籠現捕的萬里蟹，直送市集讓民眾選購，從中秋連假起至12月1日，每周末盛大開賣，13日率先推出限量的8元活蟹福袋，吸引上千遊客排隊搶購。

◎努瓦里岸劇場 東海岸三仙台新亮點

台東縣東海岸三仙台遊憩區新亮點！「努瓦里岸（Nowalian）文化劇場」於13日中秋節連續假期首日正式開幕，此劇場由比西里岸創意有限公司經營，成員正是推動比西里岸寶抱（PawPaw）鼓的表演團隊，到三仙台的遊客，別忘了到「努瓦里岸文化劇場」體驗比西里岸精彩的部落文化。

◎覽勝大橋通車 烏來打卡新景點

新北市政府13日晚間6點半在烏來舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，由新北市長侯友宜主持，改建後的新橋除強化防洪保護能力，更融合地方風貌、促進觀光效益，新橋夜間結合光雕水霧，預料將成烏來拍照打卡的新景點，現場還免費供應2隻超級美味豬肉大餐讓民眾品嘗，吸引大批遊客同樂。

◎秋冬遊台中 優惠加碼抽大獎

秋冬遊台中，有好康！台中市觀旅局配合國旅秋冬遊補助提供加碼優惠，搭配9至12月將舉辦的大型觀光節慶活動，遊客只要在活動現場服務台出示當月入住台中市旅宿業的發票或收據等，即贈送限量紀念品，還有抽機票及住宿券等機會，部分遊樂區也提供兒童免費等優惠。

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(中時電子報)