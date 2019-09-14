國民黨總統參選人韓國瑜（右2）14日展開大台中宮廟行程，與市長盧秀燕（右4）與立委沈智慧（右1）、顏寬恒（右5）合體參拜北區明德宮。（張妍溱攝）

「風調雨順看老天、國泰民安靠政府」，國民黨總統參選人韓國瑜14日展開大台中宮廟行程，與市長盧秀燕與立委沈智慧、顏寬恒合體參拜北區明德宮；韓國瑜表示，他的任務要贏得2020大選，「總統過關、國會過半」，中央與地方完全執政，實現「台灣安全、人民有錢」目標。

韓國瑜一抵達明德宮，立即受到上千民眾擁簇吶喊，「韓國瑜、凍蒜！」，有「韓粉」身穿國旗裝、來自海外華僑「全球韓國瑜之友會」、「韓國瑜台中後援會」趕到現場力挺，高呼「總統好！」。

韓國瑜致詞表示，耳聞明德宮關聖帝君廟香火鼎盛，他祈禱國泰民安、風調雨順，風調雨順要看老天爺，但國泰民安要靠政府，人民必須安泰，國家要安全。2020年總統、立委選舉，請支持台中藍營立委參選人，「總統過關、國會過半」，就能國泰民安。

台中市長盧秀燕現場為韓國瑜催票時指出，韓國瑜好幾次要來台中，卻因南部颱風忙於市政，取消台中行程，這次安排21個宮廟行程，表示到台中市親自拜託市民朋友支持，非常有誠意，也祝他「心想事成、高票當選」。

盧秀燕說，她的立場很簡單，誰對台中市好、為市民著想，就支持誰。她要現場民眾抬頭望天空並表示，自從她當選後努力改善台中空汙、致力能源政策推動，但都不是她1個人的事，必須要地方中央一起合作，為人民謀福利。她呼籲大家支持韓國瑜；迎回執政、讓藍天再現。

(中時 )