韓國瑜（右三）抵順天宮參拜，立委沈智慧（右二）等民代均陪同。（陳界良攝）

韓國瑜抵順天宮，現場用入大批支持的民眾與韓粉，場面熱絡。（陳界良攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜今天上午抵台中市中區順天宮參拜，被問到「韓朱合」是否有親自溝通？韓國瑜說，他跟朱市長溝通的管道非常順暢，隨時可保持密切聯繫；至於前總統馬英九日前被韓粉噓下台，傳出郭台銘「教訓說」？韓國瑜表示，郭可能有誤解。

台中市長盧秀燕今天站出來合體，是否國民黨的整合又邁一步，韓國瑜說，盧市長前一陣子市政非常繁忙，今天到台中，她特別一起來熱情歡迎，也聽到她祝福的話，事實上，盧接市長8個月以來，真的是夙夜匪懈、認真打拚，相信台中市民對盧市長的政績可以強烈感受到，今天來為韓國瑜打氣加油，非常感謝。

至於日前馬英九總統被韓粉噓下台，事後傳出鴻海創辦人郭台銘說要教訓韓國瑜？韓國瑜表示，郭台銘董事長對第一場造勢大會可能有一點點誤解，那天馬英九總統在台上等1個小時，他是在場外等快2個小時，因為要等場內通知進場，所以時間上並沒有遲到。

韓國瑜指出，因為那天民眾太踴躍，使得時間耽擱，為了這一點，他特別跟馬英九總統道歉，下次辦造勢大會，整個團隊會更細膩，時間掌握會更準確，希望郭台銘董事長能了解這一點，千萬不要誤會。

韓國瑜今天抵達順天宮輔順將軍廟，受到大批支持者熱烈歡迎，台中市議員李中等特地陪同進行上香，現場「總統選庶民；庶民選總統」、「韓國瑜！凍蒜！」聲不斷，熱鬧滾滾。

(中時 )