廈門各動兩岸兒童合作星學院計畫，圖為童裝走秀。（主辦單位提供）

大陸第五屆新興產業投融資大會暨全球投資人聯盟大會（九八投洽會）甫於廈門落幕，海峽之夜晚宴上，廈門國際時尚聯合會兒童產業委員會發布「星學院」計劃，將結合兩岸資源，啟動兒童公益校服募捐、融合時尚產業，為兩岸少年創造更大平台。

就在當天的晚宴上，廈門國際時尚聯合會兒童產業委員會的小記者團成員陳顥文、鐘宏智、吳澤宇，便跟著媒體團，掛上記者證，以兒童的角度，採訪當天的活動，並將新聞刊發在「星學院」網站。

「星學院」計畫，旨在全方位打造多元、創新、開放、融合的兒童時尚產業，並期望建立完整的生態產業鏈。內容將包括「星培養」「星公益」「星賽事」「星影視」「星科技」「星聯盟」等多個面向，聯合時尚聯合會各成員，集合多方面力量，推動兩岸兒童產業發展。

廈門國際時尚聯合會兒童產業委員會主任、「星學院」創始人牟玉貝表示，少年強則國強，在廿一世紀全球化的時代，如何培育下一代的主人翁，是中國人能否在未來揚眉吐氣的關鍵，廈門作為兩岸融合的前緣，正可以利用這個優勢，讓兩岸少年產業更加緊密結合。

牟玉貝強調，聯合會已跟兩岸兒童產業多個領域建立連繫、合作管道，期望以此為起始點，更高效地發展兩岸兒童公益、服裝、學習教材，讓兩岸兒童都能享受國家發展的美好成果。

「星學院」已經和廈門婚慶協會就兒童藝術演出的全球文化旅拍開展合作；與起步股份abc kids就兒童校服公益捐助，兒童教育公益拍攝以及優秀藝術人才捐助等多方面展開合作。

另外又與北京金海西文化發展有限公司等就兒童教育題材電影，以及兒童教育真人秀綜藝節目進行多方面合作；與萬樂星教育科技，開展IT、IP、教育、藝術領域的多元合作，作為兒委網站、IP孵化、大數據、教育輔助等板塊的技術支持單位，共同通過科技的力量推動青少年、兒童教育產業的發展。

未來將通過更具廣度，深度的多元化合作，吸納、串聯起兒童相關各個板塊產業，從培養到輸出、從服飾到形象、從線下、到線上，全方位升級兒童產業，讓兒童健康，快樂的成長。

(中時 )