中秋連續假期今（14）日進入第2天，氣象局表示，今（14）日各地大致以多雲到晴為主，但基隆北海岸、大台北地區及恆春半島會有短暫陣雨，宜蘭亦有零星陣雨。

氣象達人彭啟明亦表示，台灣仍受到東方大低壓帶外圍東北風影響，天氣大致穩定，但迎風面東北部、東部偶爾雲量較多，局部地區有短暫陣雨機會。背風面中南部山區午後亦有局部短暫雷陣雨，但整體而言仍較偏乾，降雨量不大，對於出遊的影響有限，惟沿海風浪較大，到海邊活動要注意安全。

明天是連假最後一天，彭啟明說，水氣有略為增多的趨勢，迎風面大台北、宜蘭、花蓮等地有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨，下雨的狀況稍微增加，但還沒有特別明顯的天氣變化。

至於民眾擔心的颱風何時形成，氣象局說，目前在菲律賓東方海面仍幾個低氣壓或熱帶系統，未來有發展為輕度颱風的趨勢。短期內對台灣沒有直接影響，但後期路徑變數很大。

彭啟明說，台灣以東的大低壓帶內有好幾個小的低壓系統在活動發展，彼此互相牽制影響，發展十分緩慢，短時間內不至於有颱風出現的機會，動態變化也相當複雜。雖然暫時對台灣天氣沒有明顯影響，未來仍要觀察中低壓系統演變的情況，有可能決定下周天氣的好壞。

(中時 )