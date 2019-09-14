台南市13日晚間新增1例境外移入登革熱病例，截至目前全市境外移入登革熱病例數累計已達31例。目前該病例正住院治療中，同住家人並無疑似症狀。

台南市政府衛生局指出，該病例為安南區鳳凰里30多歲新住民，她於8月31日至9月8日前往越南探親，返台後9日出現發燒症狀，當天即前往醫院就醫，但因診斷為感冒即返家休息。11日因發燒症狀未改善，再至醫院就醫檢查發現泌尿道感染住院治療，13日因血液檢查報告發現血小板下降，且個案有越南旅遊史而進行登革熱快篩檢查，結果為陽性，由醫院通報，13日晚間確診為登革熱。

衛生局還說，個案平日活動以住家為主，發病後因身體不適除就醫外都在家休養。登革熱防治中心已於13日針對個案居住地執行壓罐作業及孳生源清除，並規畫於15日進行居住地戶內外環境噴藥作業及加強孳生源清除。

衛生局強調，登革熱防治最好的方法就是孳生源清除，籲請民眾把握雨後1周的防疫時效，徹底落實「巡、倒、清、刷」，清除積水容器及積水點，防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，也應儘速就醫並告知旅遊史及同一團員或家人狀況；醫療院所如遇有疑似症狀患者，也應注意詢問旅遊史，使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

(中時 )