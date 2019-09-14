梁靜茹上月爆婚變時，好姊妹「范范」范瑋琪透過經紀人表示「2年前就聽說」，挨網轟是大嘴巴，不過梁靜茹隔天曬照護范范，昨（13日）更轉發與范瑋琪合照，力挺：「一直很相愛」，但范瑋琪仍被網轟爆，范范昨更親上火線回應：「我到底錯了什麼？」字裡行間滿是無奈。

儘管梁靜茹日前在坦言和趙元同簽字離婚，但范瑋琪社群網站仍湧入大批網友狂罵，她日前在IG正能量發文：「勇往直前，keep going」，網友仍留言轟范范「不要再錯下去了，要讓身邊的朋友都離你而去嗎？」、「繼續踐踏別人提升自己」、「妳做了那麼多傷害Angela的事，妳真的不怕報應嗎！？」

范瑋琪回應網友。（圖／取材自范瑋琪Instagram）

對此，范瑋琪昨則親上火線回應：「我到底錯了什麼？」、「唉...我從未踐踏任何人」、「我到底做了什麼傷害她的事？你們自己幻想出來的嗎？」范范字裡行間滿是無奈，還有網友反問「我為什麼那麼討厭妳？」釣出范瑋琪回：「我也不知道...真希望你能把對我的偏見放下...唉」。

范瑋琪親上火線回應。（圖／取材自范瑋琪Instagram）

不過仍有許多粉絲留言表示支持范瑋琪，不忘關心她跌倒的傷勢，並留言鼓勵范瑋琪「心理黑暗的人看什麼都是黑暗的，做好自己就好」，讓范范感動說：「謝謝妳給的溫暖啊」。

(中時電子報)