梁靜茹昨唱〈慢冷〉時引來許多粉絲心疼。（圖／翻攝自秒拍）

梁靜茹與工作人員合影。（圖／翻攝自梁靜茹微博）

梁靜茹發文回應。（圖／翻攝自梁靜茹微博）

情歌天后梁靜茹日前鬆口證實和富商老公趙元同已簽離婚協議書，為9年婚姻畫上句點，昨(13日)她現身央視《秋晚》舞台，也是她宣布離婚後首度登台演唱，梁靜茹選唱了〈大手拉小手〉、〈慢冷〉、〈勇氣〉3首歌曲，似分享了這9年婚姻甜蜜從有到無，要裝滿勇氣再出發的心情，引來不少網友心疼，而梁靜如今午也發文說：「感謝大家給我的勇氣，我都收到了」。

梁靜茹9年前和趙元同在長灘島舉行浪漫婚禮，兩人育有一子，近日卻傳出疑因男方變心關係亮紅燈，趙元同第一時間否認，發文說：「真的沒什麼大事，開心過生活就好」，梁靜茹之後現身卻逆轉承認已簽字離婚，求證主因是否因丈夫外遇？梁靜茹沉默沒回應。

昨梁靜茹受邀參加央視《秋晚》，以甜蜜的〈大手拉小手〉再唱到令人心痛的〈慢冷〉，最後帶來經典歌曲〈勇氣〉，使「梁靜茹選的三首歌」關鍵字登上微博熱搜，網友紛紛說：「尤其在當第二首慢冷唱起來後，一字一句都是妳的心聲，三首歌的順序組合的也是巧妙」、「牽著孩子的手，一起向著更好的生活前行」、「舞台上的妳最美～加油」、「聽到勇氣時就覺得梁靜茹真的很棒，即便生活中有諸多不如意，可依然會做勇敢的自己很有勇氣」。

而今中午梁靜茹發文曬出自己舞台上的照片，寫下：「感謝央視，感謝歌迷，感謝一起共度中秋佳節，感謝大家給我的勇氣我都收到了，佳節愉快！平安！」感激外界加油打氣。

(中時電子報)