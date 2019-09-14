正在大陸北京觀看男籃世界盃的「小飛俠」布萊恩，接受《ESPN》訪問提到「可愛」里歐納德今夏跳槽快艇，「我認為里歐納德是在接受挑戰，試圖扭轉快艇近年頹勢，加上保羅喬治也來了，這讓里歐納德看到巨大的機會，也是巨大的挑戰！」

「里歐納德和喬治都是洛杉磯人，他們肯定想在家鄉闖出一番事業，」布萊恩說，「下季的洛杉磯很熱鬧，詹姆斯將開啟他的第17個球季，當然想在職業生涯這個階段再添榮譽，安東尼戴維斯也來了，洛杉磯將在新球季擁有3位聯盟前5的頂級球星，我很期待。」

至於擁有「字母哥」阿提托康波的希臘隊，布萊恩說：「阿提托康波當前挑戰在於如何激勵下一代球員，他能激勵整個國家都愛上籃球嗎？就像他自己愛上這項運動一樣，這將是他的未來目標見證，希臘隊如何圍繞著他打造強隊，則是另外一個問題。」

布萊恩昨天(13日)也在現場觀看阿根廷與法國之戰，且跟自己昔日老對手「鬼之切入」吉諾比利坐在場邊相談甚歡，讓布萊恩不禁開起玩笑，「我不知道你為什麼問我關於阿根廷的看法，因為如果沒有吉諾比利，我可能已經擁有10枚總冠軍戒指了。」

(中時電子報)