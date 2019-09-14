國民黨總統參選人韓國瑜到群園董事長呂崇民之父呂國震老先生追思佛堂供花致意。(翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

國民黨總統參選人韓國瑜（左），到群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震老先生追思佛堂弔念，呂崇民（右）接待。(陳淑芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日在中市狂掃宮廟行程，近午還到群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震老先生追思佛堂弔念，向家屬表達慰問、哀悼之意。離去前與場外人士逐一握手致意，有賓客握手時低聲稱他「總統好！」，韓微笑點頭以手示意低調，匆匆離去。

韓國瑜在中市拜廟行程十分緊湊，群園事業機構董事長呂崇民之父呂國震日前辭世，在西區老家設追思佛堂。韓國瑜在鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒及沈智慧等人陪同下，近午時抵達現場，呂崇民親自接待，韓國瑜並供花悼念。

據了解，韓國瑜追思後，與家屬慰問談話，過程未開放媒體採訪。喪宅莊嚴嚴肅，韓國瑜離去，到場外時還貼心地與現場人士逐一握手致意，還有人低聲地稱他「總統好」，韓微笑點頭，並以手示意低調。

呂老先生是中部地區知名的銀行家，也是建築界元老，深受各界敬重，在事業上的用心經營，與其子呂崇民成立群園基金會與群園關懷協會，協助經濟弱勢家庭生活扶助、助學金、急難等社會救助工作。

(中時 )