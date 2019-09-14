支持群眾看到韓國瑜現身，隨即湧上前爭相握手，並不斷高喊「庶民總統凍蒜、庶民總統凍蒜」。（王文吉攝）

醒修宮廟方特別準備「包子、粽子」，預祝「庶民總統」韓國瑜高票當選。（王文吉攝）

韓國瑜參拜關聖帝君後，站到廟前致詞，有支持者跑到2樓至高點，不斷高喊「庶民總統凍蒜」。（王文吉攝）

韓國瑜致詞時引醒修宮牌樓上「浩然正氣、忠義千秋」8個字，希望浩然正氣延續到2020年1月11日之後，讓全台都充滿正氣。（王文吉攝）

韓國瑜在醒修宮停留15分鐘，隨即驅車趕往大里福興宮參拜。（王文吉攝）

代表國民黨投入2020總統大選的高雄市長韓國瑜，15日旋風式參拜台中21間宮廟，原定上午11時39分抵達南區醒修宮，車隊延遲5分鐘抵達，800多名支持群眾遠遠看到「禿子」現身，隨即熱烈歡呼，並高喊「韓總統凍蒜！」

韓國瑜在國光路口下車，徒步走進醒修宮，沿途受到民眾夾道歡迎，有人戴國旗帽、穿國旗裝，也有人奮力揮舞手中大、小國旗，還有人站到2樓陽台，不斷高喊「總統選庶民、庶民選總統」、「你越黑我越挺」、「蔡英文下台、下架民進黨」，現場旗海飄揚，場面熱烈。

韓國瑜在「虎哥」周錫瑋、國民黨立委沈智慧、顏寬恒，市議員李中、羅廷瑋及前市議員顏英男、林珮涵陪同下，向關聖帝君虔誠參拜，祈願「國家安全、人民有錢」。接著在黨公職人員簇擁下，站到廟前高台致詞，營造大團結氣勢，並喊出「唯一支持韓國瑜」。

韓國瑜開口前，要支持者往後方牌樓看看8個字「浩然正氣、忠義千秋」，他說，我們要學習關公「保家衛國、愛台灣、愛人民」精神，為國家盡忠，對人民有益，這就是關公精神。

韓國瑜表示，他此行前來參拜關聖帝君，祈禱台灣平平安安，人民安居樂業，也希望這股浩然正氣，延續到2020年1月11日之後，讓全台都充滿正氣，「再也不要像這3年半，台灣人民過得這麼窩囊！」

韓國瑜簡短致詞2分鐘，在場民眾不斷高喊「庶民總統加油」，他最後感謝支持者熱情相挺，也拉起沈智慧、顏寬恒、李中等人的手，預祝立委選戰高票當選。韓國瑜在醒修宮停留15分鐘，隨即驅車趕往大里福興宮參拜。

(中時 )