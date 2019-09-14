蔡英文總統今14日上午到嘉義西門教會拜訪，受到教徒熱情歡迎。（呂妍庭攝）

蔡英文總統今14日上午到嘉義西門教會拜訪，受到教徒熱情歡迎。（呂妍庭攝）

被韓國瑜酸拜廟沒人，蔡英文總統反問1天走20幾個行程，能有多少實質互動？

被韓國瑜酸拜廟都沒人？蔡英文：他沒參加過我的拜廟吧！

蔡英文總統今14日上午到嘉義西門教會拜訪，受到教徒熱情歡迎，牧師們還為蔡英文祝禱、唱聖歌，祝她順利連任，不過會受後訪時，聽到國民黨總統參選人韓國瑜酸她拜廟都沒人，蔡英文反問「他大概沒有參加過我的拜廟吧！」，反酸1天走20幾個拜廟行程，能和鄉親有多少質疑互動？「蠻存疑的」。

韓國瑜今天到台中狂掃拜21處宮廟，大批韓粉到場熱情力挺，韓因此酸蔡英文「拜廟都沒有人」，拜訪完西門教會的蔡英文聽到媒體轉述詢問，眼睛瞪大反問「他大概沒有參加過我的拜廟吧？」。

蔡英文說，她的拜廟除祈求神明保佑台灣外，也利用機會跟在地鄉親報告施政的成果，也傾聽鄉親的意見，一路走來，都有例行性到廟裡跟鄉親見面，每次見面鄉親都有很熱情，也有足夠的時間跟鄉親互動，對比韓國瑜1天走20幾個行程，能有多少實質互動？「蠻存疑的」。

蔡英文趁勢酸回去，對韓國瑜喊話，說市長畢竟是民選的市長，背負選民的期待，還是要專心在市政，包市政做好，讓高雄市民覺得有面子，市政有裡子，才是一個市長要優先考慮的事。

(中時 )