中秋節缺錢花費，雲林縣顏姓男子13日竟到台南學甲區某海產批發佯裝購買海鮮，趁商家不注意抱走一大箱冷凍白蝦，金額約3300元，學甲分局獲報後於晚上9點多循線在白河區關子嶺附近將顏男查緝到案，顏嫌是否另涉及其他案件，仍持續清查中。

據了解，學甲區秀昌里某海產批發業者13日10許發現冷凍庫白蝦遭竊後報案，學甲分局獲報後立即展開調查偵辦，並於晚間將64年次的顏嫌查緝到案，顏嫌表示，所竊白蝦找傳統市場或路邊兜售，賣不掉就隨意丟棄。

經警方分析，犯嫌可能另涉10日於嘉義縣東石鄉、12日於雲林縣莿桐鄉竊取海鮮及蒜頭兩起竊案。顏嫌皆先與商家佯稱買賣農漁牧產品，取得商家信任之後，伺機將產品先搬運至車上，趁商家清算結帳時間差，直接將佯稱買賣購得之產品載走，甚至見店內無人看管之際，直接竊走店內農漁牧產品，造成店家財物損失。

學甲警分局長洪頂力表示，商家與陌生人交易應注意，尤其平時未接觸而臨時購買大量農漁牧產品之對象更應特別謹慎，以避免發生類似案件，雖然損失可能不多，但這些都是農漁民辛苦所得，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，以保障民眾財產安全。

(中時 )