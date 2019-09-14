太空人14日擊敗皇家，先發投手寇爾(Gerrit Cole)勇奪第17勝，個人13連勝刷新隊史紀錄。不過今日的「春天哥」史普林格(George Springer)亦是致勝功臣，他繳出致勝3分炮和精采的雙殺，那記雙殺讓皇家跑者多希爾(Hunter Dozier)被殺了都不知道。

4局下，皇家多希爾四壞球保送，1人出局。戈登(Alex Gordon)擊出右外野深遠飛球，多希爾越過二壘直衝到三壘，帥氣地踩在壘包上，沒想到這時候有人跟他說他出局了，該半局結束！

原來那記飛球被史普林格背對著球接殺，並且翻身傳回內野。按照規則，多希爾必須返回一壘，但多希爾渾然不知，他以為那球不可能被接到。最後一壘手接球踩壘形成雙殺，人在三壘的多希爾就這樣茫然地「死於一壘」。

太空人原本只有「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)的1發陽春炮，雙方1比1撐到第9局，靠著史普林格致命一轟才讓獨撐8局的寇爾拿下勝投。太空人最終4-1獲勝。阿土伯第28轟不僅是生涯新高，還成為太空人隊史單季最多轟的二壘手。

(中時電子報)