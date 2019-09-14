國民黨提名總統參選人韓國瑜(左二)參拜大里區福興宮。(林欣儀攝)

韓國瑜參拜大里區福興宮，現場韓粉擠爆。(林欣儀攝)

國民黨提名總統參選人韓國瑜14日參拜台中市大里區福興宮，吸引許多韓粉熱情等候、高喊「韓國瑜凍蒜！」韓在致詞時強力駁斥蔡英文總統「國民黨初選還沒結束」的說法，他表示，國民黨初選公平公正公開，反倒是民進黨初選不公平不公正、也讓人感覺不太公開。

韓國瑜在鎮瀾宮董事長顏清標及國民黨立委參選人顏寬恒、沈智慧、李中、莊子富等人陪同下步入福興宮，現場湧入大批韓粉高喊「韓總統好」、「韓國瑜加油」，熱情的群眾還一度爆發推擠，所幸很快平息。

福興宮董事長、台中市議員張滄沂代表廟方送上包子及粽子，祝福韓國瑜「包中」。韓國瑜拜託選民多多支持國民黨提名的立委參選人，尤其是在地的莊子富。

韓國瑜表示，台灣過去3年半在蔡英文領導下越來越辛苦，蔡英文還在說「國民黨黨內初選到現在都沒結束」、意指國民黨分裂，但這是大錯特錯，國民黨初選公平公正公開，早就誕生了總統提名人。

韓國瑜反批民進黨初選，他說，民進黨還沒初選，賴清德就已經結束，這才是真正可怕，民進黨的初選不公平不公正、也感覺不太公開，他認識的民進黨支持者許多都支持賴清德，高雄鄉下更有許多人為賴抱不平，實在不能接受蔡英文說國民黨初選未結束。

(中時 )