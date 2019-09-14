通過國產材驗證標章制度的木材，才能使用這一合法標章。（林務局提供／廖德修傳真）

為提高合法國產材的身分辨識度，農委會林務局研擬多時的「國產材驗證制度」將於11月上路。通過驗證的國產材業者才可使用「台灣木材」標章，讓消費者知道購買的木材是合法生產的國產材。

林務局基於提高國產材利用的政策，除協助大力行銷，取得通過驗證的國產材也將成為政府公共工程的指定或優先使用材料。未來如扁柏、台灣紅檜、台灣肖楠等貴重國產原木，也須取得相關驗證標章才能出口；以確保被攜出的國產原木為永續經營的森林產物，遏止來路不明的貴重木材交易。

台灣林業禁伐天然林後，貴重木材的價格水漲船高，不肖商人鋌而走險，盜伐案件層出不窮。由於欠缺具有公信力的木材生產溯源證明，導致市面上合法與非法來源的貴重木材難以區別辨認。

林務局歷經2年研擬，訂定完整的國產材驗證標章制度：包含「優良林產產品驗證（CAS）」，保障消費者購買到品質穩定的合法木材製品。「產銷履歷林產品標章（TAP）」，除了確保來源係合法的國產材，也控管產銷流程，使國產材的買賣交易有保障。「林產品生產追溯條碼（QR code）」，國產材廠商可透過自主管理輔導，申請QR code證明產品使用合法來源的國產材，消費者可透過條碼確認產品來源。

林務局強調，取得上述CAS，TAP或QR code中任何一項資格的木材原料或產品，都可以使用代表合法來源生產的「台灣木材」標章，消費者很容易就可以認出並予以識別。

珍貴木材有別於一般農產品，其量體大、單價高，且來源追溯不易，時常成為不肖人士覬覦的標的物，造成盜伐情事不斷發生。林務局的「林產品生產追溯條碼(QR code)」制度，係運用區塊鏈技術「不可竄改」及「去中心化」的特性，藉由每筆物流追蹤及資料集結，強化溯源管理效力，提供國人合法來源的國產材商品。

(中時 )