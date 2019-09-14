楊姓男子14日清晨準備開車返家時，疑因酒後精神不濟，失控擦撞停放於台南市永康區中山北路旁的自小貨車1輛及重機車等15部，共計16輛車輛受損，還波及3間店家，事後自行從翻覆的自小客車中脫困，幸好並無人員受傷。
警方調查，永康警分局永康派出所14日清晨5時46分接獲民眾報案，指在中山北路68號前發生交通事故。員警到場處理後，初步發現駕自小客車的楊姓男子，疑似酒後精神不濟，擦撞停放路旁的自小貨車1輛及重機車等15部，共計16輛車輛受損，還波及3間店家。
事後，楊男自行從翻覆的車輛內脫困，被送醫救治，生命跡象穩定，但酒測值卻高達0.61mg／l，全案訊後依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。
永康警分局呼籲，駕駛人千萬不要酒後駕車，應指定代理駕駛、乘坐大眾運輸交通工具或代叫計程車返家，以確保自身及用路人的安全，該分局也會加強取締相關危險駕駛行為。
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(中時 )
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