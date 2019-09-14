安妮、張家瑋、賴慧如、劉薰愛近日參加《舞力全開》，投入「性感鋼管爭霸賽」，他們突破自我，挑戰從未接觸過的鋼管舞，艱辛的學習過程，也讓他們遍體麟傷，但敬業的他們不喊累，帶來火辣精湛的專業演出。

安妮相當有自信，是4位比賽者中，唯一穿著高跟鞋跳鋼管，但其實這不是她自己要求的，第一堂課時，老師覺得安妮的體態與肌力應該可以勝任，便要求她穿高跟鞋練，沒想到一練便愛上。老師坦言，這是一件非常困難的事情，需要運用到更多的肌力，而安妮也說，「這幾次練習下來，發現自己的腹肌更加明顯了。」這讓她喜歡上鋼管舞蹈，比賽結束後，她也會持續練習。

常在演出中不小心放空出神的張家瑋，此次也來挑戰困難度極高的鋼管舞，因為鋼管舞需要運用身體摩擦力，讓注重身體保養的她表示，「不能擦乳液，讓我皮膚很乾燥，好險是單身，不然男友摸到我的皮膚應該會嚇一大跳。」她正式演出時，某個動作忘記帶動身體，導致鋼管沒有旋轉，反應迅速的她，趕緊用優美的姿勢帶過，且不慌不忙重新動作，臨機應變接續後面的動作，她表示，「臨場反應真的很重要，終於突破我長久以來的困難。」

劉薰愛覺得練習鋼管舞很痛。（民視提供）

賴慧如第一次接觸鋼管，練習前，老師提醒賴慧如要吃暈車藥，這讓主持人GINO感到好奇，賴慧如才進一步解釋，「因為有很多旋轉的動作，吃了比較不會暈。」而很有想法的劉薰愛，在接到鋼管舞挑戰後，就興奮訂新衣，並找了許多參考影片，提供給老師她想要呈現的感覺與想法，原本腦中充滿美麗畫面的她，在第一堂課就想打退堂鼓，因為最大的問題是她根本爬不上鋼管，而且細皮嫩肉的她覺得練鋼管真的很痛，如果以1到10分的疼痛指數，應該就是10分。

(中時 )