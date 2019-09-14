國民黨總統選舉陷入「分裂」，競選連任的蔡英文總統反而領先群雄，一掃票房毒藥的陰霾，成為黨內最佳「母雞」，民進黨立委羅致政今天在板橋掛出與蔡總統合體的聯合看板，為全國第一面。蔡英文連任辦公室發言人廖泰翔表示，未來是候選人需求，還會安排合影。

羅致政今掛起與蔡英文聯合看板，上面不只兩人合照，還有蔡總統競選連任標語「2020台灣要贏，Lets Win！」，成為民進黨全國第一面。

蔡英文連任辦公室發言人廖泰翔表示，因為總統國政行程比較滿，目前競選團隊提供定裝照，供立委候選人去搭配，至於將來是否安排總統與候選人一同拍照，就看大家的需求。

羅致政今也在臉書表示，有國民黨立委候選人在面對媒體詢問時，以民進黨立委看板也沒跟小英合照，來做為他們不敢與韓國瑜合掛看板的藉口，那時我已表示只是在等候總統定裝照片跟設計，前幾天收到相關檔案後，就馬上請同仁加速處理，終於能在中秋節的好日子上掛！

他還說，過去三年多，綠委們跟小英一起努力拼政績，也會一起接受選民的檢驗，希望能得到大家的肯定！「至於國民黨立委候選人，就不要再牽拖了！」

相較蔡英文對民進黨立委參選人來說，似乎已經「由黑翻紅」，國民黨卻處境尷尬；日前國民黨立委蔣萬安接受電台訪問，主持人周玉蔻一度質疑，目前沒有看到他和國民黨總統參選人韓國瑜兩人一起的看板？蔣萬安尷尬笑說，「台北市看板很貴，我們要到後期才會掛上，不可能現在就全部上，之後會陸續上，包括我個人，現在也都還沒掛上。」

(中時 )