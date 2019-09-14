國民黨提名總統參選人14日展開狂掃台中宮廟，在鎮瀾宮董事長顏清標安排下，中午於大里區福興宮享用庶民午餐，福興宮董事長張滄沂特別準備了多樣小吃宴請韓國瑜，還有張滄沂夫人精心熬煮的酸菜大腸湯，堪稱台中庶民美食。
福興宮辦公室裝著一盤盤的滷豬腳、滷雞爪及滷花生，一看就令人垂涎欲滴，宴請韓國瑜的主食是炒麵、碗粿，另外還有特別熬煮的酸菜大腸湯，保證讓韓國瑜吃完午餐後能續滿精力，繼續下午行程。
(中時 )
國民黨提名總統參選人14日展開狂掃台中宮廟，在鎮瀾宮董事長顏清標安排下，中午於大里區福興宮享用庶民午餐，福興宮董事長張滄沂特別準備了多樣小吃宴請韓國瑜，還有張滄沂夫人精心熬煮的酸菜大腸湯，堪稱台中庶民美食。
福興宮辦公室裝著一盤盤的滷豬腳、滷雞爪及滷花生，一看就令人垂涎欲滴，宴請韓國瑜的主食是炒麵、碗粿，另外還有特別熬煮的酸菜大腸湯，保證讓韓國瑜吃完午餐後能續滿精力，繼續下午行程。
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