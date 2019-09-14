同學們跟著婆婆媽媽們學習糅皮、包餡、入模壓印，直到蒸籠炊煮的製作程序。（金大提供／李金生金門傳真）

台籍和外籍學生一起學作紅龜粿，在金門度過溫馨的中秋節。（金大提供／李金生金門傳真）

在金門過中秋就是不一樣！國立金門大學邀請金門縣婦女聯合會及榜林社區志工媽媽走進校園，細心指導同學手作金門紅龜粿。大家在「桃」、「龜」、「錢」的吉祥圖案和蒸氣騰騰中，共享在地民俗的溫馨氣氛。

金大學務處身心健康中心及生活輔導組舉辦「1金豬拱月慶中秋-紅龜粿DIY」活動，邀請由縣議員許玉昭領軍的金門縣婦聯會及榜林社區志工媽媽到校園，指導製作紅龜粿的工法和技巧。

數百位來自台灣、馬來西亞、印尼、越南、中國大陸、港澳、加拿大和阿根廷等地的同學跟著婆婆媽媽們學習糅皮、包餡、入模壓印，直到蒸籠炊煮的製作程序，當熱騰騰印有「龜」、「桃」、「錢」等吉祥圖案的紅龜粿起鍋時，大家都開心拍照傳給家人，分享親手做紅龜粿的樂趣和成果。

來自印尼的企管系艾妲雅（Alfatania）表示，印尼也有類似的粿，但是用熱烤來吃，金門的紅龜粿用蒸的，清香軟Q也更健康可口，她來金門才2週，就已充分感受到金大校園的活力與友善，自己很迫不及待的要到處走走看看，好好探索金門之美。

資工系的魏美雅（Wimaya）也說，在金門已經結交很多新朋友，學了很多新知識，她知道中秋節是華人重大的節慶，在金門的第1個中秋節讓她覺得很溫馨，未來她也想要學作更多美味的台灣食物。

金大校長陳建民表示，該校有1200位住宿生，特別感謝志工媽媽前一晚先製作上千個紅龜粿，發送給金大所有的住宿生，讓許多第1次離家在金門過中秋的新生備感溫馨。

(中時 )