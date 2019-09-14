繼批評香港首富李嘉誠的「網開一面」言論後，中共中央政法委微信公眾號今再度發文談香港，但多了溫情喊話指香港年輕人的「出路」不在西方，「出路其實就在家裡」，港青年要找到出路，只需把眼界稍放寬，別把自己封閉在「香港本土人」的環境裡，別把自己困死在只說「正宗粵語」的小圈子裡，「向北望去，廣闊的熱土都是包括香港在內的所有中國人的家」。

「中央政法委長安劍」發題為《香港街頭的年輕人能找得到自己的出路嗎》的文章，先是細數在持續三個多月的亂局下，香港街頭已快被年輕人「拆」光，不只是立法會大樓、交通燈、智慧燈柱等，還有看不見的拆，「是餐飲、零售、酒店、貿易、運輸業動輒百億港元的損失和這五大行業中就業的100萬香港人的飯碗，還有股市中化為飛灰的萬億市值」。

文章稱，香港年輕人的生活的確艱難，就業難、工資低、房價高，蟻居陋室，迷茫、委屈、不甘、憤怒，這些情緒都可理解，但這些情緒也都容易被利用。

該文認為，香港年輕人真正的出路是在大陸，不僅就業崗位，還有更多創業和創新的機遇；求學上，大陸擁有亞洲最頂尖的兩間大學，在英國泰晤士高等教育世界大學排行榜中，大路上榜的大學總數達81間。此外，包括港珠澳一日生活圈、港青在陸享有如深圳已經率先在購房、入學等方面為香港居民提供優惠政策，年內港澳居民華僑持用出入境證件將與大陸居民使用身份證享同等便利。

文章強調，香港的出路不在西方，在西方幫助下迎來民主及自由的地方，無一不是焦土。香港年輕人要把眼界放寬一點，向北望去，大江南北均有多項政策供香港青年在更廣闊天地中逐夢、圓夢。香港青年的家不僅是自己腳下1100多平方公里的土地，還有背後遼闊的內地。960多萬平方公里的遼闊，14億人收入不斷增長的消費市場，從南到北連成一片個個都不亞於香港的都市群，連續6年城鎮新增就業超過1300萬，即便把全港11萬青年全算上，也不過是一年新增就業的零頭而已。籲年輕人邁出一步就是海闊天空。

(中時 )