郭亞棠、紅毛主持網路節目《你在大聲什麼啦》，近日兩人一起參加小路、阿甘主持的《娛樂超skr》。郭亞棠、紅毛受訪表示，因自己主持的節目大都邀約政治人物，因此發現不少立法委員、議員私下「害羞」的一面，郭亞棠透露訪問某位以質詢兇悍出名的政治人物，沒想到來到節目卻變成溫柔小貓，整個人變成句點王，讓她差點訪問不下去，直喊「出乎意料」。

阿甘、小路組成「skr」隊，要與郭亞棠、紅毛的「大聲」隊PK時下最夯的「皇冠整蠱帽」，會旋轉的帽子連結6根棍子，叉著裹上果醬的棉花糖，用嘴巴依序限時咬下，看誰咬得多就獲勝，好勝心強的郭亞棠第一棒，果醬沾滿她的臉，她不但不在乎，還不計形象「血盆大口」滿嘴紅狂吃棉花糖，讓阿甘、小路直呼，「郭亞棠簡直豁出去了。」

郭亞棠（左起）、阿甘、小路、紅毛遊戲輸的一方要接受潑水。（民視提供）

紅毛在一旁急得像老婆生小孩，被質問「是不是心疼了？」他笑稱，「早就習慣被誤會兩人是男、女朋友，但真的是兄妹，只是今天輸了遊戲會被潑水，我才這麼著急。」沒想到紅毛一上場，立刻變成大黑馬，搶先吃下3顆棉花糖，只不過吃到翻白眼、差點中風的他，模樣讓人印象深刻。

(中時 )