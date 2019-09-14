一向快人快語的菲律賓總統杜特蒂這次為了打擊貪腐再出驚人之語，12日在公開演講中鼓勵菲國國民開槍射擊貪官，還保證不會坐牢。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、今日俄羅斯報導，杜特蒂周四在一場公開演講中鼓勵民眾攻擊貪官。他說：「如果你有繳稅、繳費或是拿到證明，官員還要求你行賄，那就打他，如果你手上剛好有武器，可以開槍射他，但是不要把對方打死，因為在接下來的訴訟中，你可能不會獲得寬恕。」

他建議國民開槍打腳就好，因為這樣只會造成一些比較嚴重的皮肉傷，「你之後會獲得緩刑，至少你打了一個愚蠢的小偷，我會為你辯護。」他說那些接受他提議的人不會被關，只會受到一些嚴厲的懲罰。

菲律賓警察惡名遠播，貪汙瀆職、濫用職權勒索、涉入毒品交易等消息時有所聞，杜特蒂曾抨擊警察腐敗到了極點，上任後積極掃毒、整治貪官，他曾針對警察的犯罪行動多次公開爆出口，包括在演講中說如果發現官員貪污，他會把那個人從直升機上丟下去，還曾在直播演講中痛罵貪官是「狗娘養的」，稱只要他們犯了小小錯誤，就會要他們去死。

(中時電子報)