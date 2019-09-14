社牽田祭第二天舉辦「mata」賽跑，結果成人組及少年組冠軍，雙雙由父子檔劉堯宗〔右〕、劉佾安奪下。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌與副議長李文斌特底參加牽田祭開幕式，祝賀儀典順利成功。〔謝明俊攝〕

新港社族人表演傳統舞蹈。〔謝明俊攝〕

苗栗縣後龍道卡斯族新港社牽田祭，14日正式開幕，早上7點首先登場的是族人最重視的「mata」賽跑，結果成人組及少年組是由來自東社的父子檔劉堯宗、劉佾安奪下冠軍。緊接著的開幕式，除了社區的阿公阿嬤們表演傳統舞蹈外，苗栗縣長徐耀昌特別到場致意，至於重頭戲祭典將在晚間6時，在慈安宮前隆重登場。

新港社的牽田祭，從2002年復辦後，目前每年舉辦一次，並選在中秋節舉行，由新民里的東、西2社輪流主辦，祭典分成2天，第2天是族人最重視的「mata」賽跑及祭典，據族人指出，過去新港社是以比賽跑步來彰顯部落裡男子的勇猛，沿襲至今已成了牽田祭重要項目之一，由全新港社族人自由報名參加，贏得比賽勝利者，就會被視為是部落的勇者。

由於傳統新港社「斗葛」族人，將位在造橋鄉的大潭〔龍昇湖〕視為祖靈聖地，因此，賽跑都是以大潭為起點，至於路線、距離，並沒有硬性規定，是由主辦單位決定，今年牽田祭是由西社主辦，路跑則是由大潭出發回到慈安宮，全長約5公里。

今年路跑為了吸引外地民眾參與，特別開放報名，但因路跑工作人員有限，所以限定120人參加，早上7點報名開始，沒多久就額滿，比賽結果，成人組及少年組的冠軍，是由來自東社的父子檔劉堯宗與15歲的兒子劉佾安獲得，另有一名當地斗葛族的參賽者，是以赤腳跑完全程，讓人稱讚不已。

為表重視新港社牽田祭，苗栗縣長徐耀昌上午特別前往開幕式致意，包括立委陳超明、苗栗縣副議長李文斌、後龍鎮長朱秋隆等政要，全都出席祝賀祭典圓滿。

苗栗後龍道卡斯族牽田祭，舉行「mata」路跑活動。（謝明俊攝）

後龍道卡斯族新港社舉辦牽田祭，開幕式由族人表演傳統舞蹈。（謝明俊攝）

(中時 )