國民黨總統參選人韓國瑜拜廟行程，熱情支持者擁簇，韓都已坐在車內，民眾仍爭相握手。(陳淑芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜（右3）到文昌廟祭拜，凍蒜聲不絕於耳。(陳淑芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日在中市狂掃21間宮廟行程，首站在南屯區萬和宮，緊接著到緊鄰的文昌廟祭拜，上午近8時起陸續湧進上千民眾。「韓國瑜，凍蒜！」、「總統好」呼聲不絕於耳，韓國瑜一行車隊要離開現場時，被熱情韓粉擁簇包圍，支持民眾爭先與韓國瑜握手為他加油。

韓國瑜14日在中市狂掃21間宮廟行程，首站在南屯區萬和宮，支持民眾聚集擠滿現場，韓國瑜8時30分現身現場氣氛沸騰，「韓國瑜，凍蒜！」、「總統好」、「總統選庶民，庶民選總統」現場國旗、戰旗大小旗幟飄揚，支持口號持續不斷。

韓國瑜在萬和宮祭拜，到廟前現場致詞，民眾擠爆現場並緊隨著步行到緊鄰的文昌廟，韓國瑜一行祭拜後要離去，熱情支持者爭先搶拍及與韓握手，韓國瑜再度停下步致詞。

韓國瑜表示，拜文昌帝君智慧之神，讓我們增長智慧，他覺得自己頭腦越來越清楚，希望台灣衝經濟時，也要培養系一代喜歡讀書、吸收新知識，讓台灣文風鼎盛，台灣越來越好。

韓國瑜一行離去時，熱情支持民眾爭相握手，一行人緩緩走出廟門，車隊又被民眾擁簇包圍，韓國瑜則親切回應與民眾握手，車隊在歡呼聲中緩緩離開。

(中時 )