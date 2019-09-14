新竹市政府14日啟動治災機制、發送滅蟻餌劑，希望民眾齊心來滅黑蟻。（陳育賢攝）

新竹市政府14日啟動治災機制、發送滅蟻餌劑，希望民眾齊心來滅黑蟻。（陳育賢攝）

繼雲、嘉、南、南投、高雄地區後，新竹市也淪陷遭蟻害！新竹市高峰里地區近日遭名為「疣胸琉璃蟻」的黑蟻入侵，由於黑蟻會飛、繁殖擴散快，撲天蓋地的來襲，讓居民苦不堪言，市府14日啟動治災機制、發送滅蟻餌劑，希望民眾齊心來滅黑蟻。

市長林智堅表示，除了施放餌劑外，也要請住戶同步進行家戶內外環境清潔，才可達到最佳的滅蟻效果，而市議員施乃如、田雅芳及高峰里長郭朋鑫也幫忙向民眾宣導防治工作，齊心協力來解決疣胸琉璃蟻事件。

環保局長江盛任表示，此次發放的滅蟻餌劑是每盒80公克含硼酸（Boric acid）3.5％w／w成分的緩效性餌劑，有效的餌劑施放方法應將餌劑置放於琉璃蟻出沒處，如果蟻群被吸引出且持續數日把餌劑帶回巢穴，即可發揮效果。

同時間，民眾也應觀察琉璃蟻取食狀況，若無取食跡象，就要更換位置，才可達到防治功效，同時還要配合環境清理並正確施用，約2周後就會逐漸看到效果。

江盛任說，除了施放滅蟻餌劑，也要兼顧做好居家環境衛生清潔工作，務必將食物收藏妥當、垃圾桶加蓋，以斷絕琉璃蟻的食物來源，這樣誘殺效果會更好。此外，也要特別注意將居家周圍環境徹底清理乾淨，例如竹竿、水管等農業資材，同時避免堆放夾層、隔板等物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境，才能減少琉璃蟻干擾民眾生活。

但因防治螞蟻餌劑發放有限，產業發展處也教導民眾用簡單便宜的方式自製有效的餌劑，先將10公克硼砂溶解於少量溫水（約20公克），再以20公克糖加入硼砂溶液中，加熱攪拌均勻後加水調至100cc，為方便成型，可加入洋菜粉加熱煮沸後靜置30分鐘後，即可使用。

產發處表示，將餌劑置於琉璃蟻經常出沒的路線取食後數小時即會死亡，琉璃蟻亦會將餌劑搬回蟻巢，有機會毒殺蟻后，瓦解蟻巢，收到防治效果。

環保局指出，此次發放的藥劑是環保署核准的一般環境衛生用藥，在商店、超市都可以購買，只要選定標示性能是防治螞蟻的用藥，再依據藥品標示正確使用，都可以達到滅蟻的效果，需要的民眾可以自行購買使用。

(中時 )